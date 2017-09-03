В Петербурге канатоходец покорил разведенный Дворцовый мост

27 мая во время открытия фестиваля «Поющие мосты» эквилибрист Расул Абакаров прошел по канату над Невой в честь празднования дня Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля мост развели вечером 26 мая под аккомпанемент симфонического оркестра, который исполнил всемирно-известные произведения Чайковского, Шостаковича, Глинки, Прокофьева.

Канат соединял части разведенного Дворцового моста и находился на высоте сорока метров. С берега за шоу наблюдали тысячи зрителей. Проход по канату длился около двух минут.

Эквилибрист дагестанского происхождения рассказывает, что задумал шествие над Невой, когда не успел к разведению мостов и застрял на Васильевском острове. Артист готовился к выполнению элемента около двух месяцев и делал «пробную» прогулку по канату, когда Нева еще была покрыта льдом.

Расул задумывал трюк как подарок жителям города на 315-летие Санкт-Петербурга. Он заявляет, что это «только репетиция» и уже планирует новое грандиозное шоу.