В Египте решили заблокировать YouTube на месяц из-за провокационного фильма

Египетский суд 26 мая пришел к решению, что YouTube должен быть заблокирован для пользователей страны из-за того, что на просторах видеохостинга появился фильм «Невинность мусульман», который может оскорбить чувства мусульман и направить их на мысли о начале межконфессионального конфликта.

С требованием об этом в египетский суд обратился адвокат Мухаммед Салем. Он попросил заблокировать видеохостинг YouTube на территории страны до тех пор, пока администрация не решит удалить все кадры из этого фильма, поскольку он в провокационной и оскорбительной форме рассказывает о жизни мусульманского пророка Мухаммеда. Кроме того, требование адвоката затронуло и другие ресурсы для просмотра видеоролика, поскольку они могут привести к межконфессиональным конфликтам.