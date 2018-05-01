«Нужны деньги и время»: Реставратор оценила сроки восстановления поврежденной картины Репина

Как рассказала Ольга Темерина, являющаяся замглавы научно-реставрационного центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе, ситуация с повреждением картины не так «трагична». Эксперт-реставратор описала процессы восстановления полотна, которое 25 мая повредил посетитель Третьяковской галереи.

Картина «Иван Грозный и его сын Иван», или как ее еще называют «Иван Грозный убивает своего сына», является ценным полотном Третьяковской галереи. Администрация и специалисты непременно приложат все усилия, чтобы восстановить работу Ильи Репина, которая была повреждена нетрезвым мужчиной, которому водка «помутила рассудок».

По словам реставратора Ольги Темериной, процесс восстановления картины Репина будет длинным и затратным. На работы, которые следует проводить для «возвращения картины к жизни», потребуется много времени и денег. Однако, утверждает Темерина, ситуация не так «трагична», ведь лицо и руки Ивана Грозного и его сына не пострадали.

От рук вандала пострадал фон картины, одежда изображенных на ней людей. Помимо этого, повреждения есть и на авторской раме. Специалистам понадобится заделывать разрывы, восполнять грунт и наносить тонировки туда, где осыпался красочный слой.