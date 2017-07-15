Переживающий на счет развода Шнуров устроил на своем концерте в Петербурге скандал

В ночь с 25 на 26 мая в рамках культурной программы ПМЭФ группа «Ленинград» давала свой концерт. На мероприятие вызывали полицию, а Шнуров обозвал недовольных его шумными песнями петербуржцев «нищебродами».

Как сообщается, концерт Шнурова проходил в ресторане «Гинза». После 23:00 часов жители окрестных домов, которые не смогли уснуть из-за шумного концерта, вызвали полицию. Сам музыкант, который сейчас переживает на счет своего развода с Матильдой Шнуровой, отреагировал на прибывших полисменов весьма неоднозначно.

Шнуров не стал прерывать свой концерт из-за недовольных петербуржцев. Вместо этого, он назвал их «нищебродами» и заявил, что может предоставить им возможность послушать свои песни бесплатно. Своими высказываниями Шнуров дал повод для нового скандала – некоторые жители близлежащих домов снимали на видео, как громко по всем окрестностям разносилась музыка «Ленинграда».

Скандалы на концерте Шнурова на вызове полицейских не закончились. Как сообщалось ранее, Ксения Собчак решила вмешать в отношения музыканта и его супруги. Взобравшись на сцену, она стала советовать Шнурову помириться с Матильдой, однако тот не стал слушать слова своей подруги и в весьма прямолинейной форме попросил ее не путать концерт с предвыборной агитацией.