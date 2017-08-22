«После школы сразу в ЗАГС»: в Ставрополе выпускницу позвали замуж прямо на «последнем звонке»

Как утверждают СМИ, выпускнице или 14, или 18 лет. В Сети бурно обсуждают предложение руки и сердца, сделанное на школьном дворе, девушка в бантах и школьной форме ответила «Да», согласившись пойти под венец сразу же после «школьного звонка».

Как сообщается, в Ставрополе «последний звонок» в школе №26 завершился не только слезами выпускников и радостными напутствиями учителей. Во время мероприятия к одной из выпускниц подошел парень с букетом роз, он стал на колено и предложил девушке стать его женой. Другие выпускники приветствовали романтика овациями, а сама девушка ответила на такое предложение согласием. После этого парень кружил свою возлюбленную на руках, а все присутствующие на выпускном аплодировали паре.

В Сети ролик уже стал крайне популярным. Мнения пользователей разделились, так как не всем понравилось предложение руки и сердца, сделанное во время «последнего звонка». Как утверждают СМИ, новоиспеченной невесте может быть или 14, или 18 лет. Судя по ролику, жених не сильно старше своей возлюбленной, ему может быть, считают пользователи, 21 год. По мнению комментаторов, предложение было абсурдным, ведь для школьницы слишком рано идти в ЗАГС сразу же после «последнего звонка».