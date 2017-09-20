Пострадавшие утверждают, что актер постоянно обращал внимание на их фигуру и описывал ее в ярких подробностях. Кроме того, один из самых известных голливудских актеров прославился в Америке не только своим талантом и премией «Оскар», но и постоянным заигрыванием с дамами, которые иногда переходили черту и от различных высказываний о фигуре актер переходил к прикосновениям, чтобы оценить ее в полной мере.

Имена пострадавших не называются, однако известно, что Моргана Фримана обвиняют в домогательствах, носящих за собой сексуальный характер, сразу несколько женщин. Некоторые из пожаловавшихся на актера женщин утверждают, что от актера на протяжении долгого времени поступали высказывания в неподобающем образе про их одежду и фигуру. Были случаи, когда Фриман попытался задрать пострадавшей юбку, чтобы удостоверится, что на ней есть нижнее белье.

Однако официально оформлять обвинения и подавать на голливудского актера в суд никто не захотел. Или, быть может, не решился.