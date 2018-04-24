Сергей Собянин и Исаак Калина поздравили победителей Всероссийской олимпиады школьников

Российская столица 19 мая чествовала своих учащихся, которые праздновали триумф в рамках Всероссийской олимпиады школьников. Результаты говорят сами за себя: 906 победителей и призеров, из них 191 — золотые медалисты. Причём Москве досталась половина наград из металла высшей пробы! Об этом сообщает портал «Новая Губерния».

Участниками торжественной церемонии чествования стали московский мэр Сергей Собянин и руководитель столичного Депобразования Исаак Калина. Как отметил градоначальник, согласно принятому им в прошлом году решению, победителей и призеров поощрят денежными премиями. Их размер будет увеличен на 50% от изначального по причине роста конкуренции и инфляции.

Исаак Калина, а свою очередь, рассказал, что сейчас наличие победителей/призеров олимпиад стало массовым явлением в столичных школах. Это прямое следствие проводящейся с 2010 года реорганизации московской системы образования.



