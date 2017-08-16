Метеорадиолокационное поле поможет автомобилистам узнать погодное состояние на территории Крымского моста

Представители Росгидромета рассказали о том, что с помощью специальных метеолокаторов, которые расположены по всей трассе Крымского моста, въезжающие на него автомобилисты и мотоциклисты смогут узнавать достоверные данные о погодных условиях и возможном развитии природных явлений, которые могут предоставлять опасность. Все данные будут выводиться на специальное табло, которое расположено при въезде на Крымский мост. К тому же, прогноз метеорологов будет обновляться спустя каждые 15 минут.

Метеорологи постарались раскрыть данные о погоде как можно более детально. Сверившись с данными, которое предоставляет табло, автомобилисты смогут оценивать риск, с которым может возникнуть туман, сильный ветер, гроза и различные виды осадков. Эти данные помогут водителям избавиться от ненужных рисков возникновения аварии во время плохих погодных условий.

Известно, что с тех пор как Крымский мост был открыт для автомобилистов, по нему проехало уже больше 100 000 транспортных средств.