Для того чтобы развестись, китайцам нужно будет пройти экзамен на прочность отношений

В провинции Цзянсу в Китае представители властей решили обязать супружеские пары пройти специальный экзамен перед тем, как официально заверить документы о расторжении брака. Набравших более 60% правильных ответов попытаются убедить в том, что их брак еще можно спасти и нужно только нейтрализовать причину конфликта. Это решение было принято из-за большого количества поданных документов на развод. За 2017 год было подано около 3,4 миллионов аналогичных документов.

В ходе экзамена парам придется проверить прочность их отношений, отвечая на вопросы о совместных воспоминаниях, путешествиях, любимых блюдах и днях рождения. Кроме того будет также много других вопросов, которые должны заставить испытуемых подумать над решением конфликта, который привел их к выводу о том, что их брак больше не может иметь право на существование.

Результаты пройденного теста будут оцениваться по шкале от 1 до 100. Если показатель будет выше 60 баллов, это будет свидетельствовать о том, что пара была счастлива вместе, их будут просить еще раз обдумать свое решение о разводе. Если же результаты будут существенно ниже этой отметки, это означает, что брак и правда находится на грани развода.