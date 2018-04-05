Юлия Скрипаль в своем первом после отравления интервью рассказала о намерениях вернуться в Россию

СМИ стало известно о том, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы и дала свое первое интервью. В нем она не отрицает, что может вернуться в Россию после всего произошедшего в британском Солсбери.

Как известно, впервые после выхода из комы и выписки из больницы дочь сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала эксклюзивное интервью. Она рассказала журналистам о том, что добровольно отказалась от помощи российского посольства в Великобритании, потому просит не распускать слухов о различных заговорах.

Причину своего отказа Скрипаль пока не стала называть, возможно, в будущем она расскажет об этом журналистам. Стоит отметить, что во время своего интервью Юлия также обмолвилась о том, что уже соскучилась по своей родине и в "далекой перспективе" может вернуться в Россию.