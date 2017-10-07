После окончания ЧМ-2018 от "Лужников" в Воробьевы горы запустят канатную дорогу

Уже менее месяца осталось до того, как в России пройдет чемпионат мира по футболу. Идут последние приготовления, однако москвичей ждет еще несколько приятных построек сразу же после окончания ЧМ-2018.

Как рассказал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, сразу же после того, как будет завершен последний футбольный матч в России, начнет работать канатная дорогу между стадионом "Лужники" и Воробьевыми горами. По словам заммэра, изначально никто не планировал запускать канатную дорогу во время проведения ЧМ-2018 в России, так как она была еще не достроена.

Дело в том, что на время мундиаля вся стройка будут временно приостановлена, дорога уже полностью готова, однако там идут пусконаладочные работы и документы на ее запуск появятся только после чемпионата. Заммэра рассказал, что всего на канатной дороге будут такие станции, как "Лужники", "Воробьевская набережная" и "Воробьевы горы", а за час она сможет провести не более 1,6 тысяч человек.

Хуснуллин также рассказал о том, то в Москве на территории стадиона "Лужники" сразу же после чемпионата могут открыть музей, посвященный футболу. По его словам, уже удалось подобрать часть экспонатов, а на территории стадиона ищут подходящее место для музея.