В Минздраве отреагировали на смерть девушки, говорившей с Путиным о медицине по прямой линии

Медики сделали все возможное для того, чтобы помочь 25-летней Дарье Стариковой из Апатитов побороть онкологию, однако рак оказался сильнее. Таким образом в Министерстве здравоохранения РФ отреагировали на известия о гибели девушки, которая по прямой линии пожаловалась Путину на медицину в регионе.

Как стало известно, в понедельник, 21 мая, скончалась 25-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова, у которой была последняя стадия онкологии. В Минздраве принесли слова соболезнования родственникам погибшей, а также прокомментировали ее смерть. В ведомстве отметили, что девушка в течение года в одном из лучших онкологических учреждений страны боролась за жизнь, врачи оказывали ей самое лучшее лечение.

В Минздраве сообщили, что медики сделали все возможное для того, чтобы спасти жизнь девушке, однако болезнь оказалась куда сильнее, чем они ожидали. Несмотря на то, что девушке удалось прожить еще один год после обращения к Путину по прямой линии, вылечить ее так и не удалось.

Стоит отметить, что у погибшей девушки осталась 7-летняя дочь, опеку над ней намерена оформить тетя Дарьи.