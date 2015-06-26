В Краснодаре дети использовали образовавшуюся лужу в качестве бассейна

В Краснодаре вследствие сильных дождей на улицах появились гигантские лужи, город буквально затопило. Однако дети, проживающие в этом городе, сильно не расстроились, образовавшиеся лужи для них стали отличным поводом для заплывов.

Коммунальные службы Краснодара почему то, не пытаются предотвращать последствия непогоды, хотя синоптики предсказывают её верно.

Плохие погодные условия для многих городов России, как правило, не новость, и людей не останавливают ни сильные морозы, ни дожди. Так, в Краснодаре по улице Тургенева после ливня образовалась огромная лужа, для детей это не стало проблемой, напротив они стали использовать её в качестве бассейна, устраивать заплывы.

Проходящий мимо мужчина даже снял это зрелище на камеру, и ролик вскоре появился в просторах интернета. Но другие жители города не разделяют с детьми их радости и дают советы родителям, которые не следят за своими детьми.