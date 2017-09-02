Спустя 30 лет Ричард Гир снова сыграет главную роль в телесериале

Вернуться к работе над сериалом голливудского актера позвал режиссер Джеймс Кент. В сериале, который получил от своих создателей имя «Мать, отец, сын» Ричарду Гиру досталась роль медиамагната из США.

По сценарию, написанному Томом Робом Смитом, персонаж американского актера попытается избавить своего 30-летнего сына от депрессии, которая развилась из-за того, что брак его родителей распался. За этим американский медиамагнат и отправиться в Великобританию, где проживает его чадо.

Картина будет состоять из 8 эпизодов. Известно, что съемки начнутся уже летом в этом году. Большая часть сцен будет сниматься в Лондоне, но в сериале также будут присутствовать кадры, снятые в Испании.

Ричард Гир прокомментировал свои съемки тем, что он рад снова сыграть главную роль в телесериале спустя 30 лет, так как он будет проводить съемки с очень талантливыми людьми и к тому же сам сериал показался ему удивительным и актуальным.