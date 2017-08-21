В Генштабе заявили об окончании операции по зачистке террористов в пригородах Дамаска

Российским военным наконец-то удалось завершить операцию по борьбе с террористами в пригороде Дамаска. В Генштабе РФ отметили, то большая часть мирных жителей уже начали возвращаться в свои дома.

В среду, 23 мая, глава Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил о том, что российским военным удалось завершить операцию по борьбе с боевиками в пригородах Дамаска и теперь территория полностью зачищена. Он рассказал о том, что около 29 тысяч боевиков удалось вывести из пригородов Дамаска в Сирии через специальный гуманитарный коридор.

Рудской отметил, что выводили боевиков таким образом, чтобы избежать потерь как среди военных, так и среди мирных жителей. Генерал-полковник отметил, что террористов удалось вывести из Восточной Гуты, Восточной Каламуны и Ярмука, теперь местные жители постепенно возвращаются в свои дома.