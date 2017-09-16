В ЦАГИ завершились испытания учебно-тренировочного самолета Як-152

Больше года исследователи из ЦАГИ им. Жуковского проводили испытание учебно-тренировочного самолета Як-152. За это время им удалось досконально проверить работу каждого элемента самолета на предмет поломок или деформаций.

Буквально недавно СМИ сообщили о том, что ЦАГИ с успехом завершил финальный этап статистических прочностных испытаний самолета Як-152. Тестирование длилось больше одного года, за это время исследователи проверили каждую составляющую часть самолета, буквально изучили каждый винтик на предмет деформаций.

Как сообщают в институте, специалисты проверили крыло, фонарь кабины пилотов, опоры шасси, узлы крепления кресел пилотов, двигатель, проводку управления, оперение и фюзеляж. Отмечается, что Як-152 с успехом справился со всеми нагрузками и не одна деталь не деформировалась в процессе тестирования.

Исследователи сообщают о том, что самолет полностью соответствует всем стандартам России, потому можно снять ограничения по скорости и величине нагрузок, которые были наложены в 2016 году.