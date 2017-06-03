"Союзмультфильм" сделает из попугая Кеши современного стендапера в новом мультике

"Союзмультфильм" не намерен останавливаться на достигнутом и сразу же после выпуска новых серий известного советского мультфильма "Трое из Простоквашино", переснять собираются и "Возвращение блудного попугая Кеши". Примечательно, что Александр Курляндский согласился принять участие в съемке пилотного эпизода.

Как стало известно, совсем скоро на экранах может появиться новая пилотная серия советского мультфильма "Возвращение блудного попугая Кеши". "Союзмультфильм" намерен сделать из Кеши современного стендапера, ведь, как отмечают аниматоры, он всегда им и являлся. В настоящий момент неизвестно, когда будет запущена пилотная серия, однако создатели отмечают, то если она станет популярной, то через время будет запущен сериал или полнометражный фильм.

Стоит отметить, что автором сценария станет Александр Курляндский, который работал и над оригинальными сериями мультика.