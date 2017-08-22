Мэр Новосибирска сравнил НГС с кокаином и стал звездой интернета

В Сети начала зарождаться новая звезда. После сравнения НГС с кокаином, глава Новосибирска Анатолий Локоть стал невероятно популярен в социальных сетях.

В понедельник, 21 мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть вступил на церемонии вручения премий НГС. Его выступление сразу стало вирусным и облетело весь интернет. Дело в том, то как только Локоть вышел на сцену, зал взорвался бурными овациями. Свое выступление начал с фразы "Любите ли вы НГС так, как люблю его я". Сразу же после этого он сравнил организатора премии с кофеином и кокаином, отметив, что НГС является стимулятором жизни.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=8JIsk_FBIr0]

Также глава города заявил, что очень любит читать про себя комментарии, так как у него сразу начинают выделяться литры адреналина и закипает кровь. В это время он думает о своей любви к НГС.

Многие пользователи соцсетей решили, что Локоть просто переволновался перед выступлением и решил "накатить" для храбрости. Некоторые даже предположили, что мэр Новосибирска употребляет наркотики и призывает всех к их употреблению. Несмотря на комичность выступления, многим новосибирцам стало стыдно за речь мэра, они отметили, что хуже быть уже не может.