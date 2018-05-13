«Это антисемитизм»: В Голландии показали возмутительную пародию на песню победительницы «Евровидения – 2018»

Клип, показанный на голландском телевидении, уже разместили в Сети. На нем певица в образе Нетты Барзилай поет о палестницах, которым «запрещен вход» и на которых Израиль «охотится через занавески».

Не так давно в эфире одного из голландских телеканалов представили клип-пародию на песню и выступление Нетты Барзилай на песенном конкурсе «Евровидение». Пародистка по имени Санне Уоллес Де Фриз, одетая в костюм Нетты, спела несколько иную версию песни Toy.

В новой интерпретации будто бы собрали все клише об Израиле. Пародистка спела о том, что в мечети Аль-Акса, которая «давно пустует», «намечается вечеринка». Однако, поет женщина в костюме победительницы «Евровидение-2018», для палестинцев вход будет «запрещен». За ними, указано в словах скандальной композиции, Израиль «охотится через занавески». Если же «вечеринка провалится», поет пародистка, то всем нужно убедиться, что их «денежки» в посольствах.

[media=https://youtu.be/VmvX-rlGwkg]

Клип с пародией привлек внимание голландского Центра информации и документалистики по Израилю. Данный центр мониторит инциденты, связанные с антисемитскими и антиизраильскими настроениями в Нидерландах. В своем Twitter-аккаунте ведомство разместило пост, в котором пишется о том, что в пародии начали с Израиля, а закончили «евреями и деньгами». Центр написал о том, что авторы клипа «сами себя выдали». Ролик уже появился на YouTube, многие пользователи возмутились пародией, назвав ее ужасной и крайне нетолерантной.