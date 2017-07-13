Скончался режиссер цикла фильмов к 90-летию СВР Александр Иванкин

Создатель более 100 документальных и художественных фильмов, режиссер, сценарист и продюсер Александр Иванкин внезапно скончался, не дожив до 66 лет. Причина смерти Иванкина в настоящий момент остается неизвестной.

Российские СМИ начали распространять информацию о том, что смерть забрала одного из самых известных режиссеров России и Советского Союза, режиссера цикла фильмов к 90-летию СВР Александра Иванкина. Его смерть наступила в понедельник, 21 мая, где и во сколько умер режиссер не сообщается.

По словам СМИ, всего несколько месяцев Иванкин не дожил до своего 66-летия, причина его смерти до сих пор так и остается в тайне. В настоящий момент родственники погибшего не общались с прессой и не сообщали о том, где будет проходить церемония прощания и где именно похоронят знаменитого российского сценариста.