Бизнесмен Прохоров потребовал у Навального через суд компенсацию в 1 рубль

Оппозиционеру Алексею Навальному может грозить очередное судебное разбирательство. На этот раз иск в суд подал бизнесмен Михаил Прохоров.

Как стало известно, Прохоров обратился в Люблинский суд и потребовал, чтобы Навальный удалил со своего канала порочащий его ролик. Оппозиционер ранее разместил видеозапись, в которой рассказал о том, что бизнесмен давал взятку бывшему вице-премьеру РФ Александру Хлопонину. Навальный заявил, что Прохоров приобрел у Хлопонина дом за границей по завышенной цене.

Стоит отметить, что бизнесмену данный ролик не понравился и он потребовал через суд, чтобы оппозиционер удалил видео и выплатил ему моральную компенсацию в размере одного рубля.

В настоящий момент известно, что суд пока не рассматривал иск Прохорова, ведь от подачи заявления и до его рассмотрения должно пройти не менее пяти дней.