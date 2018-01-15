Задачи про маньяков и беременных женщин-воришек: Челябинские родители возмутились заданиями для первоклассников

Такие задачи дают детям в челябинской школе №13, предмет, где первоклассники выясняют, кто же является убийцей или какой электрический стул отключен, называется ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. О необычном обучении рассказала мать одного из учеников.

Первоклассник рассказал своей матери о том, что на уроке под названием ТРИЗ они выясняли, кто является убийцей. Женщина встревожилась от слов ребенка и расспросила его более подробно. Оказалось, что такая задача является не единственным странным заданием для первоклассников.

Среди необычных задач были и те, где нужно было выбрать отключенный электрический стул или же определить, кем является вор. В задании о воровстве виновной оказывается беременная женщина.

Узнав о странных задачах, мать первоклассника связалась с другими родителями, но х реакция ее не удовлетворила. Многие родители не увидели в предмете и заданиях ничего страшного, решив, что их дети попросту «играют в сыщиков». Ссориться с преподавателем или выяснять острый вопрос большинство отказалось.

С вопросом о том, знает ли руководство школы о задачах для первоклассников, женщина обратилась к директору учебного заведения. Та сказала, что удивлена такой новостью. Также она отметила преподавателя по ТРИЗу «хорошим педагогом», имеющим опыт. Однако, директор не стала отрицать, что по факту случившегося в школе будут «разбираться».