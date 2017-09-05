На учениях военнослужащих Алжира случайно засветили российские огнеметы и ЗРК

СМИ стало известно о том, что в Алжире появились российские огнеметы и ЗРК. Так, "Солнцепек" и "Бук" случайно показали во время сюжета об учениях алжирских военных.

Как стало известно, телевидение Алжира транслировало сюжет об армейских учениях и случайно засветило российские огнеметы "Солнцепек" и ЗРК "Бук". Сразу же после этого французский телеканал продублировал ролик и отметил, что армия Алжира уже пользуется российским оружием. Они напомнили о том, что буквально недавно появлялась информация о том, что Алжир планировал приобрести у России современное вооружение, а месяц назад комплекс уже появился на счету алжирской армии.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=H-0OM6Btigk]

Стоит отметить, что на самом деле некоторое время назад появился сюжет о маневрах армии Алжира, и в кадр случайно попал "Солнцепек". Теперь же стало ясно, что Алжир на самом деле закупил у России огнеметы и ЗРК, после чего сразу же начали тестировать и знакомить военных с новым типом оружия.