В Ростове заметили яркое НЛО в небе во время грозы

В соцсетях все чаще стали всплывать сообщения о том, что НЛО появляются в Ростове. Буквально недавно один из жителей сообщал, что видел в небе более 20 инопланетных кораблей, а в воскресенье, 20 мая, во время грозы пришельцы появились вновь.

Так, один из автомобилистов рассказал о том, что во время грозы возвращался домой и вдруг заметил в небе яркий светящийся объект, который исчез так же внезапно, как и появился. Он разместил видео, на котором можно рассмотреть яркую вспышку на фоне вечернего неба, которая внезапно вспыхивает и через несколько секунд исчезает.

Очевидец предположил, что данное явление может оказаться кораблем пришельцев, однако почему НЛО прилетело в грозу мужчина не знает. В соцсетях тут же принялись обсуждать произошедшее. Многие отметили, что на кадрах видео всего лишь шаровая молния, однако эту версию тут же опровергли. Знатоки написали, что шаровая молния никогда не появляется на такой высоте, возможно, это был всего лишь китайский фонарик или сигнальная ракета.

Многие все же придерживаются версии об НЛО, однако другие скептически относятся к ней. Они отмечают, что, возможно, водитель из заднего автомобиля просто посветил автору ролика в лобовое стекло детским лазером, а тот принял светящуюся красную точку за пришельцев.