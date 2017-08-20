Новая рецептура: в Воронежской области продается хлеб с комарами

С жалобой на насекомых в батоне в местные СМИ обратилась жительница Павловска Воронежской области, именно там первыми из региона сообщали о массовом нашествии комаров. Вместо вкусного хлеба покупательница получила изделие, в котором помимо муки, дрожжей и других стандартных компонентов был замечен еще один, менее приятный и аппетитный ингредиент.

Как сообщается, жительница Павловска купила батон «Нарезной», перед подачей хлебного изделия на стол она заметила комара. В корочку батона было «впечатано» насекомое, вид которых уже утомил жителей Воронежской области. С начала мая многие Воронежцы жалуются на аномальные нашествия комаров, которые искусывают людей, доводя их до аллергий и до других негативных последствий.

«Теперь они даже в хлебе», утверждает женщина, купившая батон с комарами. Также она рассказала, что насекомые «атакуют» жителей Павловска повсюду, по словам женщины, на днях она видела девочку, которая «вся покусана». У ребенка не было видно глаз, а все лицо покрыто «шишками» от укусов. Люди по городу ходят «перебежками», без надобности на улицу никто не выходит.

А теперь, пишут СМИ, комары нашли еще один метод досаждать горожанам – они портят им настроение уже и через продукты.