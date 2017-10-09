СМИ: из МХТ «гонят в шею» Хабенского, Пореченкова и других звезд театра

По словам театроведа одного из изданий, «знающие люди» рассказали о том, кому же грозит увольнение из легендарного театра МХТ. «Под раздачу» могут попасть артисты, которые ставят в приоритеты съемки в кино и давно не появляются на сцене театра.

Как сообщают СМИ, угроза увольнения «нависла» над теми актерами, которые уже давно не играют в спектаклях или же появляются на сцене МХТ крайне редко. Среди таких особо отметили Анатолия Белого, который уже 6 лет «ничего не играет».

Помимо этого, отмечает театровед, расстаться с МХТ может и Михаил Пореченков, давно не имеющих ролей в премьерных спектаклях. Также рискует быть уволенным и Константин Хабенский, который играет лишь в одном сольном спектакле «Контрабас».

По мнению театроведа, «попросят уйти» также Дарью Юрскую, Дарью Мороз, Паулину Андрееву и многих других. Однако, «выгон» не грозит вдове Табакова Марине Зудиной, которая «предусмотрительно» стала частью группы «Табакерки».