Адвокат Михаил Барщевский попал в больницу с инфарктом

В одну из подмосковных больниц в экстренном порядке был доставлен известный адвокат Михаил Барщевский. СМИ сообщают, что медики буквально "вытащили" его "с того света", без срочной помощи Барщевский мог погибнуть.

Поздним вечером 20 мая в прессе появились сообщения о срочно госпитализации знаменитого адвоката Михаила Барщевского. По некоторым данным, у него случился инфаркт, потому медики сделали все возможное, чтобы спасти юриста. Все это время он находится в одной из подмосковных больниц, решается вопрос о том, чтобы транспортировать его в Москву.

После того, как Барщевский пришел в себя, медики разрешили ему пообщаться с прессой. Адвокат рассказал, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, чем труп. Он отметил, что у него был "реальный инфаркт" и благодаря медикам адвокат продолжает жить. Сейчас Барщевский не спешит говорить об улучшении своего самочувствия, адвокат отмечает, что какие-либо прогнозы по поводу здоровья делать рано.