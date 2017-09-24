Уфологи заметили корабль НЛО в Великобритании в день свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Необычное явление было снято на видео и отправлено в сеть. Уфологи запечатлели, что в день свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, в районе, где проходило мероприятие в небе кружил треугольный корабль, замеченный жителями Великобритании из-за странных фонарей на обшивке.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри вызвала интерес НЛО, считают британские уфологи. Такое мнение они выразили после того, как изучили запись, предоставленную другим жителем города Уинчестер. По всей видимости, англичанин снимал видео, когда сам ехал в машине. Благодаря этому можно понять, что "корабль пришельцев" также передвигался, причем довольно быстро. По фонарям на его обшивке становится понятно, что он был треугольной формы.

[media=https://youtu.be/Lfn2iJwsBsc]

Между тем, те, что не верят в существование НЛО заявили, что его, как и бывает, спутали с другим летательным аппаратом. Некоторые предположили, что оно охраняло масштабное мероприятие от деятельности преступников. Пользователи сети, которые имеют отношение к военной технике, предположили, что это был секретный корабль TR-3B.