Примадонна составила компанию неформалам, снявшись в клипе своего личного стилиста

Поклонникам Пугачевой непривычно видеть звезду в ее любимом стиле, который она предпочитала в молодости. В клипе своего стилиста звезда российской эстрады появилась в джинсах, футболку, бейсболке, металлических цепях, длинном плаще и рокерских перчатках.

Вся съемочная площадка стояла на ушах от появления Пугачевой среди массовки, однако сама Примадонна старалась не выделяться среди молодежи, хотя это было непросто в окружении блогеров и неформалов.

Звезда привела в восторг всех участников массовки, ведь она без каких либо усилий показала, что своей физической подготовкой ничем не уступает молодым и энергичным неформалам, которые вместе с ней лазили по горам и оврагам. Некоторые рассказывали о том, что в некотором роде Пугачева даже превзошла их в этом. Ведь когда они уже запыхались от физических нагрузок, она продолжала делать то, что от нее требовал ее личный стилист. Она не побоялась даже рискнуть жизнью и вышагать вдоль железной дороги.