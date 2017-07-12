Концерт Бузовой в Тюмени превзошел все ожидания даже самой певицы

19 мая на площади торгово-развлекательного центра «Сити-Молл» прошел часовый бесплатный концерт популярной российской певицы Ольги Бузовой. Жители Тюмени заполнили всю площадь, которая была рассчитана на 50 000 человек. Некоторым пришлось залезать в тележки, чтобы увидеть выступление Бузовой вживую, а не на большом экране, который в режиме реального времени транслировал все записи с камер.

Концерт Ольги Бузовой посетили целые семейства. Многие дети сидели на плечах у своих отцов, чтобы насладится концертом. Автомобилям было некуда припарковаться, так как одна парковка возле ТРЦ была полностью забита тысячей машин, поэтому многие были вынуждены парковать свои машины в соседних дворах. После концерта, кстати, из-за пробки, Бузовой пришлось проехать в сопровождении полиции с мигалками, чтобы успешно добраться в отель и отдохнуть после своего ажиотажного выступления.

За один час выступления певицы поклонники смогли услышать все ее известные песни. К ним относились такие композиции как «Мало половин», «Привыкаю», «Хит-парад», «Под звуки поцелуев» и много других. К тому же Ольга исполнила на сцене одну композицию вместе со своей маленькой 5-летней поклонницей. Они вместе пели песню «Тоже музыка».

По словам Бузовой, такого аншлага даже она не ожидала. Все люди пришли, чтобы увидеть ее выступления. В целом, Ольга уехала с выступления довольная и обещала вернуться. Все подарки, полученные на концерте, звезда пообещала оставить себе. В том числе и большого плюшевого медведя.