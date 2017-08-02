На аукционе в Гонконге самый дорогой виски обошелся покупателю в $1,1 миллион

На днях в Гонконге прошел аукцион, на котором с молотка была продана наиболее дорогая из всех бутылок алкоголя, которые когда-либо продавали. Проданный экземпляр был редким виски 1926 года от компании Macallan. Известно, что за час до этого был зафиксирован еще один рекорд, тогда бутылку редкого 60-летнего виски от той же компании с молотка покупатель купил за $1,01 миллион. Информация о том, кто стал обладателями самых дорогих бутылок алкоголя, не раскрывается.

Обе бутылки входили в коллекцию «святого грааля Макаллана». До момента выставления на аукционе их не было в продаже уже 30 лет. Известно, что для коллекции было создано 24 бутылки виски. Все из них изготовили еще в XX веке, чтобы подарить «самым ценным клиентам» винокуренного завода в Шотландии. На бутылках имеются особые этикетки, которые были нарисованы художниками в стиле поп-арт. Если говорить о самых дорогих бутылках, проданных на аукционе, то на бутылке виски, которую приобрели за $1,1 миллион, была этикетка, которую нарисовал Валерио Адами из Италии, а этикетка бутылки приобретенной за $1,01 была нарисована сэром Питером Блейком из Англии.

Аукцион проводили в доме Bonhams в Гонконге. Самая дорогая бутылка виски была продана в ходе торгов в самом здании, а вторую по стоимости продали покупателю, который звонил на аукцион по телефону. На данный момент рекордной стоимостью за миллилитр виски является цена, которая достигает $1456.