Найден самый дешёвый вариант перекуса в аэропорту

В Сети описали способ дешёвого перекуса в аэропортах во время ожидания пересадок. Большая часть из них оснащена столовыми для работников, где стоимость блюд гораздо ниже, чем в кафе для клиентуры, как сообщает VistaNews.

Если человек находится в «Шереметьево», то для дешёвого перекуса он должен пройти к терминалу F. Далее нужно подняться на 5 этаж на лифте, а уже по лестнице спуститься на 4-й – в нужное место лифт не доставляет. Именно там есть столовая для работников аэропорта, но повара не запрещают питаться и пассажирам.

Стоимость обеда – 200 рублей, что дешевле, чем в других кафе «Шереметьево». Такие столовые есть не только в этом аэропорту. Причём работники их наличие ни от кого не скрывают. Даже в регистратуре или у местной охраны можно поинтересоваться, где столовая, и человека туда спокойно проведут или подскажут, как пройти.