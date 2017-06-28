Жителей Чебаркуля удивил корабль пришельцев без крыльев в небе над городом

Жители Челябинской области заметили в небе НЛО странной формы, которое выпускало яркие оранжевые шары. Очевидцы сфотографировали странный летающий объект и опубликовали полученные кадры в соцсети.

В последнее время НЛО все чаще замечают в различных регионах России, при этом уфологи не отрицают, что очевидцы видят на самом деле корабли пришельцев, а сами инопланетяне стремятся выйти на связь с человечеством и пока просто наблюдают за происходящим на Земле. На этот раз пришельцы решили посетить Чебаркуль в Челябинской области.

Так, в небе над городом очевидцы заметили странный серебристый размер, который по своей форме напоминал сигару. Он проносился гораздо быстрее, чем самолет, также очевидцам не удалось рассмотреть у него крылья. В какой-то момент НЛО выпустило два ярко оранжевых шара и незаметно растворилось в воздухе.

Полученные кадры горожане опубликовали в социальной сети, пока пользователи не сомневаются, что в Чебаркуле был замечен именно НЛО.