В Ростове детские площадки похожи на декорации к фильмам ужасов

Жители Ростова возмущены детской площадкой, которая больше напоминает декорации для фильма ужасов, чем игровую зону для детей. Они показали в социальных сетях, в каких условиях должны играть их дети по мнению городской администрации.

Разбросанные бутылки из-под алкоголя, шприцы, осколки, сломанные проржавевшие качели - все это можно найти на детской площадке в Ростове. Жители сообщают о том, что если режиссерам потребуется декорации для фильма ужасов, то они с легкостью могут пройтись по детским площадкам города и выбрать подходящее место.

Ростовчане возмущены, что городские власти никак не занимаются благоустройством улиц и теперь их детям приходится ежедневно рисковать жизнью, ведь проржавевшие горки, качели и карусели могут обрушиться в любой момент, придавив ребенка.

Стоит отметить, что не все пользователи разделили негодование обеспокоенных родителей. Многие посоветовали собственноручно навести порядок в тех зонах, где играют их дети, огородить детскую площадку забором и ночью закрывать на ключ, чтобы наркоманы и алкоголики не устраивали там ночные посиделки.