Представитель ООН оценил качество продуктов и цены на Центральном рынке Воронежа

Представитель ООН по продовольственной и сельскохозяйственной деятельности Жозе Грициану да Силва побывал на Центральном рынке Воронежа. Он был приятно удивлен качеством продуктов, однако цены на товар его вовсе не обрадовали.

Как стало известно, да Силва более часа провел на Центральном рынке Воронежа для того, чтобы проверить соотношение цен и качества продуктов. Он отметил, что помещение довольно чистое и соответствует всем нормам безопасности, кроме того, качество продуктов довольно высокое.

Его неприятно удивило то, как сотрудники рынка повышают цены на продукты. По словам представителя ООН, что цены на иностранные фрукты в Воронеже гораздо выше чем во всем мире, потому посоветовал в первую очередь постараться продвинуть местные товары.

В целом, да Силва остался доволен воронежским рынком и даже сравнил его с итальянским, вспомнив, что последний раз такой порядок наблюдал на одном из рынков Италии.