"Милонов против": Депутат не хочет, чтобы принц Гарри женился на Меган Маркл

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов решил высказать свое мнение по поводу свадьбы принца Гарри Уэльского и актрисы Меган Маркл. По его словам, выбор принца он не одобряет, так как если все принцы будут выбирать в жены "кого попало", то не останется монархии.

Известно, что сейчас во всем мире обсуждают "свадьбу года" в Великобритании, где узами брака себя скрепляют принц Гарри и Меган Маркл. Решил высказаться и Виталий Милонов, отметив, что в России данную свадьбу обсуждают только любители скандалов, так как по сути больше никому до нее нет дела. По его словам, такие новости интересуют только тех, кто сам мечтает стать членом Королевской семьи, отсюда и весь ажиотаж.

В то же время Милонов отмечает, что сам он далеко не в восторге от того, что принц Гарри решил жениться на американской актрисе. Он отметил, что в Англии Королевская семья уже не играет никакой роли. Депутат заметил, что если раньше в Королевской семье браки заключались между царствующими династиями, то теперь, когда принцам разрешают из большой любви жениться "на ком попало", никакой монархии и не осталось.

По словам Милонова, в будущем, когда еще пару принцев возьмут в жены "каких-то актрис", от монархии останется только "кукольное название", и авторитет Королевской семьи резко рухнет.