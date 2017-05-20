"Летом снега будет поменьше": Жители Алтайского края обсуждают ночной снегопад

Жители Алтайского края активно обсуждают в социальных сетях снегопад, который выпал в ночь на 19 мая. Они отмечают, что такие изменения погоды пугают, ведь снег в конце мая - это уже слишком.

Как стало известно, в ночь на субботу, 19 мая в Заринске, Барнауле и окрестностях озера Ая в Алтайском районе выпал снег. Утром жители Алтайского края увидели за окном заснеженные улицы и сразу же принялись публиковать фотографии в социальных сетях и обсуждать произошедшее.

Многие сошлись во мнении, что такие погодные условия становятся пугающими, ведь за последние годы в конце мая никогда не выпадал снег. Другие же отметили, что таким образом погода решила отомстить за теплый декабрь, дала возможность в тепле провести майские праздники, а после решила разгуляться сама.

Все же пользователи надеются на то, что "летом снега будет поменьше", но все же не прячут в темный шкаф теплую одежду и планируют "переобуть" свои автомобили из летней резины в зимнюю.