Яровая предложила блокировать сайты с "суицидальным контентом"

В последнее время в России постоянно появляются новости об инцидентах в школах, которые несут угрозу для жизни окружающим и самим школьникам, которые совершают преступные действия. В связи с этом Ирина Яровая предложила внести поправки в российское законодательство, чтобы блокировать доступ к сайтам с «суицидальным контентом».

Законопроект Ирины Яровой представляет собой расширение мер по борьбе с сайтами, которые призывают подростков к действиям, которые могут быть опасны для их жизни. В числе перечисленных сообществ Яровая назвала «группы смерти», «колумбайн-сообщества» и такие игры как «Беги или умри» и «Фея огня». Яровая предлагает заблокировать доступ к этим сообществам.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов будут допущены к информации о сообществах, чтобы вычислить их авторов и призвать к уголовной ответственности, поскольку распространение в интернете информации, которая содержит в себе призывы к совершению преступления, запрещено в Российской Федерации.