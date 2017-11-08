С 31 мая «Саратовские линии» прекращают свою работу

В качестве причины остановки работы в «Саратовских авиалиниях» назвали требования Росавиации. Уже с июля компания начнет процесс по увольнению сотрудников, мест лишатся 1 200 человек.

На сайте «Саратовских авиалиний» появилось сообщение, согласно которому, уже с 31 мая 2018 года компания прекращает свою деятельность. Указывается, что 17 мая было получено письмо от главы управления регулирования перевозок Росавиации Андрея Круглова. В данном письме сообщалось, что с 30 мая будет введена приостановка на продажу билетов.

Компания «Саратовские авиалинии» сочли данное уведомление сигналом о том, что с 31 мая на сертификат эксплуатанта будет введено ограничение. По словам представителей компании, «Саратовские авиалинии» выполнили все меры для исправления замечаний от Росавиации. Однако, ведомство решило закрыть продажу авиабилетов, «обрекая» одно из самых старых российских авиапредприятий «на гибель».