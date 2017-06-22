Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзан решили снять сериал про искусственный интеллект

Документальный сериал будут показывать на платном видеохостинге YouTube Red. Сообщается так же, что выход сериала запланирован на 2019 год, а Роберт Дауни-младший займется озвучиванием. Именно его голос будут слышать зрители во время пояснения материалов. Сериал пока что не получил названия, однако известно, что он будет 10-серийным и продолжительность каждой серии займет около часа времени.

Дауни-младший планирует брать интервью у ученых и экспертов, которые работают в этой области. Сериал будет повествовать о новых разработках, которые затрагивают тему искусственного интеллекта, а также о развитии этой технологии, потенциале исследований, а еще о возможных побочных эффектах для человека.

Продюсером сериала будет Сьюзан Дауни. Она заявила о том, что ее с супругом интересуют развития в области искусственного интеллекта. Целью проекта стало объективное рассмотрение этой темы, чтобы рассказать зрителям о разработках ученых доступным образом и в тот же момент подать эту информацию развлекательно и ярко.

Роберт Дауни-младший с 2013 по 2015 год был наиболее высокооплачиваемым актером в Голливуде. Известность он получил благодаря своим актерским способностям, которые он проявил в роли Железного человека из Marvel и Шерлока Холмса в фильме режиссера Гая Ричи. Известно, что этот голливудский актер на данный момент снялся уже больше чем в 70 фильмах.