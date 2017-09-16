"Потеплело": На улицы Ижевска вышли девушки в бикини

Потепление в Ижевске привело к появлению оголённых девушек во дворах. Так, на улице 30 лет Победы заметили двух девушек, гуляющих исключительно в бикини.

Две девушки гуляли по улице в одном нижнем белье, несмотря на 20-градусную температуру. Некоторые жители Ижевска посчитали, что причиной тому стал спор или же желание показать стройную фигуру. Обе девушки обладают модельной внешностью, однако их прогулки в бикини вызвали негодование у горожан.

Рядом гуляли дети, и необычный поступок мог повлиять на психику ребёнка. На фотографии можно заметить и бабушку, которая ходит ещё в курточке. В руках у полуобнажённых девушек были теплые вещи, но никто из них даже не накинул на себя кофточку. Именно поэтому горожане склоняются к мнению, что они проиграли спор и вынуждены были сдержать слово.