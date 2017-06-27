Ученые создали искусственный интеллект, умеющий определять популярность песен

Изначальной целью RandomForest было научиться писать музыку, которая бы стала хитом, однако эту цель ученые из Калифорнийского университета, что в Ирвайне, так и не смогли достигнуть. Однако созданная ими нейросеть смогла угадывать, какая песня имеет вероятность стать хитом. Результаты данной разработки были опубликованы на сайте Royal Society Open Publishing.

Для создания программы учеными было проведено исследования общих черт популярных песен. В итоге они собрали данные об именах исполнителей, жанрах, студиях звукозаписи, тональностях, тембрах и ритмах.

Программа может определять популярность песни по ее звучанию. Точность результатов составляет 74%. В тех случаях, когда кроме звучания есть еще данные с тем, как зовут исполнителя и студии звукозаписи, на которой он записывает песни, точность результатов проведенного программой анализа доходит до 84%.

Исследования показали, что за последние 30 лет в музыкальном творчестве уменьшилось количество легких мелодий и больше песен с лирическим сюжетом и зажигательными хитами о влюбленных.