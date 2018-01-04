В Омске «Росводоканал» подарит своим клиентам 150 000 рублей

Для участия в акции «Счастливый номер телефона» жителям Омска нужно погасить свои долги перед «Росводоканалом» и дать правильные ответы на 3 вопроса. Победителям предоставят шестизначное число, которое и является «счастливым номером», 28 августа первые 150 человек, которые дозвонятся по номеру, получат по 1 000 рублей на свои лицевые счета.

Как отметили в «Роскомводоканале» Омска, данная акция призвана стимулировать клиентов погашать задолженности и получать за это бонусы в виде 1000 рублей на свои лицевые счета. В течении трех месяцев, с мая по июль, на сайте местного водоканала будут находиться специальные вопросы, ответы на которые будут выглядеть в виде цифр.

Те клиенты, которые не будут иметь задолженности и смогут дать правильные ответы на все три вопроса, получат число из 6 цифр, которое и будет являться «счастливым номером». 28 августа 2018 года, первые 150 человек, которые дозвонятся по данному номеру, получат призы в виде 1 000 рублей на лицевые счета.

По словам коммерческого директора ОАО «ОмскВодоканал» Ольги Смиковской, акция привлечет внимание потребителей к погашению долгов. «Счастливый номер телефона» не стал первой акцией от омского водоканала, жителям уже предлагалось не раз поучаствовать в подобных мероприятиях, во время которых можно было получить бесплатные кубометры и оплату долгов без издержек в виде пени.