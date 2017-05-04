Асфальт устал: Жители Саратова возмутились просевшей дорогой и ямами в центре города

Местные жители настолько устали от некачественных дорог, что высказались за ввод штрафной системы, которая смогла бы наказывать за некачественное восстановление дорог. Вскрышные работы в Саратове заканчиваются просевшим асфальтом и множеством ям.

Возмущенные жители Саратова рассказали местным СМИ о том, что в центре города им приходится ходить и ездить по асфальту, который не совсем удачно перенес вскрышные работы. На перекрестке улиц Вавилова и Университетская асфальт в буквальном смысле слова просел.

На месте «просадки» образовалась яма, которая многим жителям кажется травмоопасной. По мнению жителей Саратова, которые уже устали терпеть последствия некачественных дорожных работ, за такие последствия нужно вводить против недобросовестных работников штрафы.

В понятии комплексных работ, утверждают горожане, многие забыли о «банальных» азах порядка. Саратовцы считают, что вся ситуация с дорогами города станет улучшаться, если коммунальные службы начнут устранять последствия вскрышных работ и будут убирать улицы от пыли.

В коммунальных службах Саратова ситуацию пока не комментировали.