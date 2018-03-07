За сутки по Крымскому мосту проехали больше 20 тысяч машин

В период с 05.30 часов 16 мая по 05.30 часов 17 мая по Крымскому мосту проехали более 20 тысяч машин. В управлении федеральных автодорог «Тамань» рассказали, что в сторону Керчи по мосту уже успели проехать 10 700 машин, а в сторону «Тамани» - порядка 10 000 транспортных средств.

По данным, наибольший трафик по мосту осуществлялся утром и вечером, в эти часы загруженность трассы достигла 25-30%. В течении ночи движение было не таким интенсивным, согласно подсчетам, в этот период по мосту ехали порядка 200 машин в час.

Информация о трафике моста в первые сутки после его открытия была размещена на официальном портале управления федеральных дорог «Тамань». По данным пресс-службы ведомства, проезд машин осуществлялся в штатном режиме.

Также сообщается, что в течении обозначенного выше периода на мосту была произведена эвакуация двух машин. Один автомобиль был вынужден остановиться из-за неполадок, а у второго попросту закончился бензин.

Ситуация вокруг Крымского моста продолжает накаляться. В Украине открытие данного объекта восприняли негативно. Помимо этого, ряд представителей других стран высказались с аналогичной позицией, которая касается того, что мост нарушает целостность Украины и может принести Киеву убытки.