На международном кинофестивале в Каннах показали короткометражки российских режиссеров Игоря Поплаухина и Михаила Бородина

Корреспондент РИА «Новости» сообщил о том, что на международном кинофестивале в Каннах показали российские короткометражки. В программу вошел фильм «Календарь», режиссером которого стал Игорь Поплаухин и фильм «Я нормальный», режиссером которого был Михаил Бородин.

Игорь Поплаухин рассказал о том, что после премьеры его фильма, которую показали в рамках программы Cinefondation, к нему подошли даже критики, говорящие на английском языке. Это было удивлением для режиссера, поскольку он думал, что фильм смогут понять только русские. Однако он рад, что его фильм «Календарь» понравился не только россиянам, приехавшим на кинофестиваль.

Фильм режиссера Михаила Бородина был снять о молодом поколении, которое имеет свободу выбора. Именно на это режиссер и ставил акцент. Фильм «Я нормальный» показывали в рамках программы «Неделя критики». Следующий фильм Михаил Бородин планирует снять о девушке из Узбекистана, которая пытается свыкнуться с жизнью в российской столице.