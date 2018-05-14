Американские СМИ призвали Украину взорвать Крымский мост

Журналист из США Том Роган, который работает в издании Washington Examiner, призвал правительство Украины взорвать или попробовать другим способом нанести ущерб Крымскому мосту. По его словам, возведение моста через Керченский пролив является "возмутительным оскорблением Украины, как нации".

Буквально недавно в американском издании появилась статья под названием "Украина должна взорвать Крымский мост Путина". В ней автор Том Роган призывает украинские власти сделать все возможное для того, чтобы вывести мост из строя, вплоть до того, чтобы нанести авиаудар по строению.

Журналист отмечает, что украинские ВВС имеют все необходимые средства для того, чтобы нанести удар по Крымскому мосту с воздуха. По его словам, именно такой способ позволит свести к минимуму количество жертв и избежать смерти тех людей, которые в момент взрыва будут ехать по мосту.

Роган отмечает, что протяженность Крымского моста составляет 19 километров, а это даст украинским ВВС возможность нанести авиаудар в любом месте и надолго вывести его из строя. Таким образом Украина покажет, что никто не имеет права присваивать себе ее территории и оскорблять украинцев, как нацию.