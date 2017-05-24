Жителей Ростова напугал живой волк, разгуливающий по парку в центре города

Жителей Ростова напугал живой волк, который спокойно бродил по парку Чуковского. Очевидец заснял на видео дикое животное и разместил полученные кадры в социальной сети.

Как стало известно, в среду, 16 мая, жители Ростова всполошились из-за волка, который разгуливал в парке Чуковского практически в центре города. Обеспокоенный мужчина снял на видео дикое животное, при этом отметив, что ролик снимался именно в тот день, когда и был замечен хищник, 16 мая.

По словам очевидца, волк вел себя вполне мирно и спокойно бегал по парку, однако заметив человека, он убежал в сторону улицы Нариманова.

Пользователи социальных сетей сразу же начали выдвигать теории относительно того, как волк мог оказаться в городе. Многие предположили, что он сбежал из цирка или зоопарка и потому так спокойно относится к людям. Другие же и вовсе подвергли теорию автора сомнению и отметили, что это не волк, а обычная бродячая собака, которую ростовчанин попытался выдать за хищника.