Певица Ольга Бузова планирует представить Россию на "Евровидении-2019"

Появилась информация о том, что возможно в следующем году на «Евровидении» Россию будет представлять в качестве конкурсантки популярная певица и телеведущая Ольга Бузова.

В 2019 году Международный песенный конкурс «Евровидение» будет проходить в Израиле. Пиар-менеджер Бузовой выложил в своем аккаунте в социальной сети Instagram тонкий намек на то, что его подопечная планирует посоревноваться на сцене с музыкальными исполнителями со всего мира. В Stories Антон Богославский рассказал о том, кто претендует на участие в «Евровидении-2019» из российских музыкантов. В этот список вошли Александр Панайотов, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.

По данному заявлению было не трудно догадаться, что именно Ольга Бузова будет представлять Россию на песенном конкурсе в 2019 году. Поклонники певицы были очень рады этой новости и поспешили поздравить певицу с выпавшим ей шансом. К слову, Богославский так же добавил, что номер для выступления Бузовой в «Евровидении» уже готов и она работает над его усовершенствованием.

Есть вероятность, что на это решение функционеров культуры повлияли именно отзывы поклонников Ольги Бузовой. Тем более, что после выступления Самойловой, которое она полностью провалила, хуже быть уже не может. Так что Бузова вполне может показать себя на «Евровидении» и даже пройти в финал.