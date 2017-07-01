Посольство РФ в США: Москва не будет спрашивать у Вашингтона, что ей строить в своей стране

Россия не намерена спрашивать разрешения у США на то, чтобы проводить строительство на территории своей страны. Таким образом посольство России в США ответило на заявление Госдепа по поводу открытия Крымского моста.

Как известно, представитель Госдепа Хизер Нойер прокомментировала открытие Крымского моста и заявила о том, что переправа через Керченский пролив может негативно отразиться как на людях, так и на самом полуострове. Он отметила, что строительство моста не было согласовано с другими странами, кроме того, он представляет из себя как попытку укрепления России и захват Крыма, так и особую проблему для прохождения судов.

В ответ на это в посольстве России в США заявили о том, что Москва не намерена советоваться с Вашингтоном и спрашивать разрешение у американского правительства для того, чтобы что-то построить на своей законной территории. Они отметили, что Россия никак не вмешивается в дела США, потому и американской стороне следует поступить точно так же и перестать указывать российскому правительству, что нужно делать.